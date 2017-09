Aston Martin wil Red Bull aan F1-wereldtitel helpen

Levert Aston Martin in 2021 ook de motoren voor Red Bull? Levert Aston Martin in 2021 ook de motoren voor Red Bull?

Het Britse automerk Aston Martin is volgend seizoen de nieuwe hoofdsponsor van Red Bull Racing in de Formule 1. Max Verstappen en Daniel Ricciardo rijden in 2018 dus voor Aston Martin Red Bull Racing.