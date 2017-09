Alonso: "Als zij beslist hebben, zal ik beslissen"

Als ik in de Formule 1 blij, is het om voor de prijzen te rijden. Niet om te vechten voor een plaats in de top 10.

Het Formule 1-team praat al een tijd met Renault. "Als zij een beslissing genomen hebben, zal ik die van mij nemen", hintte Fernando Alonso in Singapore. "Ik wil een loyale rijder blijven. Ik wil eerst McLaren de tijd geven."

De laatste zege van Alonso dateert al van 2013 toen hij nog een Ferrari bestuurde. "Als ik in de Formule 1 blijf, is het om voor de prijzen te rijden. Niet om te vechten voor een plaats in de top 10."

Volgens de geruchtenmolen in de Formule 1 zou Toro Rosso of zelfs grote broer Red Bull in de toekomst overstappen op Hondamotoren.