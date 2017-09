Vandoorne in Singapore: "Gaan slapen om 6u 's ochtends is surrealistisch"

Voor Stoffel Vandoorne is het de eerste keer als F1-rijder in Singapore en dat is toch speciaal. "Leven op Europese tijd en gaan slapen terwijl het hier 6u in de ochtend is, is surrealistisch", zegt onze landgenoot.

"Maar dit is wat deze GP zo speciaal maakt. Van alle GP's die ik nog niet had gedaan keek ik echt uit naar deze. Het is helemaal anders dan de andere races en ik denk dat de sfeer uniek is."

"In kunstlicht door het centrum van de stad scheuren, dat klinkt toch cool. Bovendien is het een van de meest uitputtende races door de hoge vochtigheidsgraad en de hoge temperaturen."

Vandoorne reed de afgelopen GP's sterk, maar werd daar niet voor beloond. "Het waren lastige races, maar toch heb ik er veel positieve zaken uitgehaald. Ik hoop dat ik meer geluk heb in Singapore en dat we op ons best zijn zondagnamiddag."