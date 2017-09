Bottas zit ook volgend jaar achter het stuur van een Mercedes

BREAKING: @ValtteriBottas will continue to race for the Silver Arrows in 2018! #VB77 pic.twitter.com/xv6EI9cEPb — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 13 september 2017

.@ValtteriBottas: "Together, we continue to grow stronger day by day, and by keeping up our hard work I believe the sky is the limit." #VB77 pic.twitter.com/zjj9umb95y — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 13 september 2017

.@ValtteriBottas: "The welcome and the support from every team member and all the fans has been invaluable." #VB77 pic.twitter.com/9774sQfsid — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 13 september 2017

.@ValtteriBottas: "We have already enjoyed some really good moments this season that I will never forget." #VB77 pic.twitter.com/6gykVobor5 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 13 september 2017