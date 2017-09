Alonso over toekomst: "Wacht op beslissing McLaren, vooraleer zelf te beslissen"

Bekijk Sportweekend van 27 augustus

Sportweekend brengt verslag uit van The Money Fight tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor. Daarnaast is er veel plaats voor het EK Hockey, waar de Red Lions de finale speelden tegen Nederland. U krijgt ook een uitgebreid verslag van de Grote Prijs van België in de Formule 1. Verder zien we Chris Froome zegevieren op een steile slotklim in de Vuelta. Ook zijn er verslagen van de Bretagne Classic en de Schaal Sels. We waren ook bij het EK Jumping. Tot slot krijgt u ook enkele reacties na de topper van Club Brugge tegen Standard.

