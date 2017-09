Vermersch: "Ik heb Stoffel in Monza voor het eerst diep zien zuchten"

"Bovendien was het bij Vandoorne een spiksplinternieuwe motor, die was pas zaterdagavond gemonteerd, die na een halve wedstrijd al de geest gaf."

"Nu zal hij in Singapore waarschijnlijk weer een gridstraf krijgen en dat was nu net niet de bedoeling. Het is de enige race waar McLaren nog punten had kunnen scoren dit seizoen. Maar als ze ook daar achteraan moeten vertrekken, op een circuit waar het moeilijk inhalen is, is dat een catastrofe.”

"Ik heb Stoffel gisteren voor het eerst diep zien zuchten en zelfs bijna een vloek horen uitspreken. Hij liet ook al een paar keer vallen dat hij zich niet moeit met de motorkeuze voor volgend jaar, maar dat hij wel eens vooraan wil rijden. Het zal ook bij hem heel hoog zitten ondertussen.”

"Bovendien zat hij net in een goeie periode. Dat is eigenlijk begonnen op de Grote Prijs in Oostenrijk. In Monza reed hij zijn beste weekend van het seizoen. In elke sessie was hij sneller dan Alonso, maar plots is alles dan om zeep door die motor."