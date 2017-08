Vandoorne na "frustrerende race": "Nog een lange weg te gaan"

"Het was een beetje een frustrerende wedstrijd", zuchtte Stoffel Vandoorne bij Sporza. "Het is droog gebleven en er is niets speciaals gebeurd in de wedstrijd."

"Op het rechte stuk waren we vandaag veel te traag. Er waren dus geen mogelijkheden om rijders voorbij te steken en om onze concurrenten achter ons te houden. Dit was min of meer het maximum haalbare."

Voor de GP werd er flink gesleuteld aan de wagen van Vandoorne, maar ook die aanpassing leverde niets op. "Die nieuwe motor ging vrijdag stuk. Ik ben teruggegaan naar een vorige specificatie."

"Maar in het algemeen was het niet echt een stap vooruit. Het was gewoon een update voor betrouwbaarheid, niet echt voor prestatie. We hebben nog een lange weg te gaan."