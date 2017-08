Vandoorne: "Hopelijk kan ik in de toekomst het duel aangaan met Verstappen"

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Vandoorne: "Hopelijk speelt het weer mee" Vandoorne: "Hopelijk speelt het weer mee"

Een strijd tussen België en Nederland wordt het zondag in Spa-Francorchamps waarschijnlijk niet. Stoffel Vandoorne vertrekt vanop de laatste plaats, terwijl Max Verstappen voorin wil meedraaien. "Hopelijk is dat in de toekomst wel eens anders", laat Vandoorne optekenen.