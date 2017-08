Thuisrace in mineur: Vandoorne moet 35 plaatsen achteruit door motorupdate

Het Belgische publiek kan voor het eerst sinds 2011 nog eens een landgenoot aanmoedigen tijdens de Grote Prijs op Spa-Francorchamps. Maar de kans dat Stoffel Vandoorne zich vooraan zal kunnen moeien, is zeer klein.

Hij moet immers 35 plaatsen achteruit op de startgrid na een zoveelste update van zijn motor. "Het is heel spijtig dat dit gebeurt in de Grote Prijs in zijn eigen land", laat Honda weten. "Maar het is belangrijk dat veranderingen aan de motor altijd zo snel mogelijk gebeuren."

Stoffel Vandoorne is teleurgesteld, maar kijkt toch nog uit naar de race. "De straf was bijna onvermijdelijk. Elk nieuw onderdeel levert ons door onze slechte seizoensstart een straf op. Het is spijtig dat ik het weekend zo moet beginnen, maar als de weersomstandigheden meezitten, kan er toch nog veel."