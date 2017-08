VIDEO: Vandoorne draait Raidillon op met spelcomputer

De Raidillon in Spa-Francorchamps is een van de beroemdste bochten in het Formule 1-seizoen. Stoffel Vandoorne snijdt hem voor u aan achter het stuur van een computerspel.

"Gaming en simulatorwerk maken een groot deel uit van onze voorbereiding voor iedere race", vertelt de Belgische Formule 1-rijder. "We maken veel gebruik van simulaties."

Hoe dicht ligt een computerspel bij de werkelijkheid? "Het lijkt er echt veel op", antwoordt Vandoorne. "Het enige wat we missen is het gevoel in de auto zelf. De G-krachten kunnen we jammer genoeg niet simuleren."