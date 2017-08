Vandoorne: "Hopelijk regent het zondag, dan hebben we een kans"

Dit weekend rijdt Vandoorne in eigen land. "Het is een speciaal weekend voor mij. Er zullen veel fans zijn en ook veel vrienden en familie. Maar ik voel geen extra druk. Ik ben een rustige persoon en ik weet hoe ik hier mee om moet gaan."

Wat verwacht hij op sportief vlak van de race in Spa? "Dat is moeilijk te voorspellen. Theoretisch gezien ligt dit circuit onze auto niet. Het vraagt veel van de motor en dat is niet ons sterkste punt."

De weersomstandigheden kunnen een grote rol spelen. "Zal het regenen tussen 14 uur en 16 uur? Dat zou perfect zijn. In zo'n omstandigheden kan je het verschil maken, ook als rijder. Onze auto is goed in de bochten, met veel downforce. We kunnen dan spelen met onze strategie. Als het regent, hebben we een kans."

"Het podium is normaal onmogelijk voor ons team. Dan zou er vooraan al heel veel moeten mislopen. Als we punten kunnen sprokkelen, is het zeker een geslaagd weekend."