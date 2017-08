"Toekomstig wereldkampioen" Vandoorne rijdt ook in 2018 bij McLaren

Ook de grote bazen bij McLaren laten hun licht schijnen over het nieuws van Vandoorne. "We hadden vorig jaar al aangegeven dat Stoffel in ons plan meerdere jaren voor ons zou racen. Dat plan is niet veranderd", geeft racing director Eric Boullier aan.

"Zoals alle nieuwkomers moest Stoffel veel leren in het eerste deel van dit seizoen, maar we hebben veel vertrouwen in hem. Hij wordt steeds beter."

"Zijn ploegmaat is een stevige opponent, maar het talent en de ambitie van Stoffel verzekeren ons dat hij bij ons veel succes zal boeken."