Huwelijk tussen Räikkönen en Ferrari houdt nog seizoen extra stand

Räikkönen is voorlopig de laatste rijder die Ferrari de wereldtitel kon bezorgen in 2007. Daar zou dit seizoen wel eens verandering in kunnen komen want zijn ploegmaat bij Ferrari, Sebastien Vettel, is momenteel leider in de WK-tussenstand.

Räikkönen staat voorlopig op de vijfde plaats. In de aanloop naar de Grote Prijs van België kondigde de 37-jarige Fin aan nog een jaar langer bij het team te blijven.

De Fin keerde in 2014 terug naar Ferrari, nadat hij van 2007 tot 2009 al in dienst van La Scuderia had gereden.