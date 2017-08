Ricciardo over Verstappen: "Als hij een man is, dan geeft hij zijn fout toe"

"Het is frustrerend", zuchtte Daniel Ricciardo meteen na zijn opgave. De Australiër zag hoe Max Verstappen in de tweede bocht van de race de binnenbocht veel te hard aansneed. De Nederlander tikte zijn ploegmaat aan, Ricciardo moest de strijd staken.

"Het gebeurde in de 2e bocht van een race van 70 ronden. Ik weet dat teammaats elkaar willen kloppen, maar dit was geen inhaalmanoeuvre. Dit was een emotioneel antwoord. Max ziet me passeren en wil het goedmaken, maar hij verpest het."

"Of hij te agressief was? Komaan, dat antwoord kennen jullie zelf toch ook", vertelde Ricciardo aan de media.

"Ik kan nu wel dingen roepen, maar het gaat me nu over de manier waarop Max zal antwoorden. Hij kan een antwoord van iemand van zijn leeftijd geven of hij kan antwoorden als een man en zijn fout toegeven. Maar als hij excuses inroept, dan hebben we een probleem."