Vandoorne: "Helaas geen punten, maar wel bemoedigend"

In Silverstone heeft Stoffel Vandoorne zijn beste resultaat van het seizoen neergezet, maar zijn elfde plaats was niet genoeg voor een WK-punt. "Het is heel jammer dat ik buiten de punten eindig, maar we kunnen veel positieve dingen uit deze race halen", zegt Vandoorne.

"Onze snelheid vandaag is echt bemoedigend. Dat we op zo'n circuit zo dicht op de huid van Williams en Force India zitten, is heel positief."

"Niet alles was positief. Mijn pitstop liep niet op wieltjes en zo kwam ik na mijn pitstop achter Felipe Massa terecht. Spijtig, want ik denk dat ik voor hem had kunnen eindigen, ik kon zijn snelheid aan."

"Helaas heb ik hier geen punten gesprokkeld, maar deze race was echt bemoedigend. Ik ben ervan overtuigd dat onze tijd nog zal komen", besluit Vandoorne.