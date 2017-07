Stoffel Vandoorne: "Goed gevoel om stap vooruit te zetten"

Stoffel Vandoorne beleefde in Silverstone zijn beste kwalificatiesessie van het jaar. "Ik heb de laatste races hard gewerkt en we plukken daar nu als team de vruchten van", zegt de Belg van McLaren.

"We boekten als team veel vooruitgang, in Bakoe, in Oostenrijk en nu hier op het circuit van Silverstone. Fernando en ik waren vandaag aan elkaar gewaagd. Het geeft een goed gevoel om een stap vooruit te zetten."

"Zoals gewoonlijk lag het allemaal dicht bij elkaar, maar de weersomstandigheden hebben ons wat geholpen. We hadden vooraf gehoopt op vochtig weer. Elke keer als ik op het circuit kwam, kon ik een goede ronde neerzetten. De negende tijd in Q3 was het beste resultaat dat we konden behalen."