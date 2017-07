McLaren: "Geloven nog altijd dat Vandoorne een toekomstige wereldkampioen is"

Vandoorne begon met hoge verwachtingen aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Maar door de teleurstellende Honda-motor in de McLaren kon de Belg nog geen enkel WK-punt sprokkelen. Een 12e plaats, in Azerbeidzjan en Oostenrijk, is dit seizoen zijn beste resultaat.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, de Spaanse teamgenoot van Vandoorne, moet na negen GP's tevreden zijn met twee WK-puntjes.

"Hij is beter gewapend om met de huidige problemen om te gaan", vertelde Zak Brown, de directeur bij McLaren. "Maar dat is volkomen logisch, aangezien hij veel meer ervaring heeft dan Vandoorne."

"Stoffel bevindt zich in een moeilijke situatie, met Fernando als ploegmaat en een duidelijk onder de verwachtingen presterende wagen. Niettemin zijn we nog altijd heel blij dat hij in ons team zit. Hij zal volgend seizoen dus onze rijder zijn. We geloven nog altijd dat hij een toekomstig wereldkampioen is."