Kubica test weldra weer bij Renault en lonkt naar terugkeer in F1

Robert Kubica reed tussen 2006 en 2010 12 keer naar het podium in een F1 Grand Prix. Maar in 2011 kwam er een abrupt einde aan zijn F1-carrière na een zware crash met een rallyauto, waarbij de Pool bijna zijn hand verloor. Na een lange revalidatie keerde Kubica terug in de autosport, al leek zijn F1-droom vervlogen.

Maar na een positieve test vorige maand in de Renault F1-bolide van 2012 gelooft Kubica nu dat hij nog zijn plaats heeft in de koninginnenklasse. "Voor die test gaf ik mezelf 20% kans, nu schat ik de kans dat ik kan terugkeren in de F1 op 80 à 90%", zegt de Pool.

Later deze maand zal Kubica opnieuw plaatsnemen in een Renault F1. "Na die eerste test zijn veel vraagtekens verdwenen. Ik heb een goed gevoel. Het was alsof ik maar een maand niet gereden had, in plaats van zes jaar."