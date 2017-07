Vandoorne: "Dit weekend kans om meer vooraan mee te spelen"

Twee weken geleden in Bakoe stuurde Vandoorne zijn McLaren naar een 12e plaats, maar op de Red Bull Ring in Oostenrijk zit er misschien wel meer in. Vandoorne en Alonso kunnen beschikken over een bijgewerkte versie van hun Hondamotor.

"Ik verwacht nog geen grote verschillen", vertelt Vandoorne bij de RTBF. "Tijdens de oefenritten zullen we zien of we er voordeel uit halen. Het is zeker positief dat er iets nieuws is. Alle tienden die we kunnen winnen, zijn welgekomen."

"Ieder weekend trachten we onze aerodynamica te verbeteren. Dit circuit ligt onze wagen goed. Zelfs als we het qua motorvermogen nog moeten afleggen, hebben we dit weekend de kans om iets meer vooraan mee te spelen."