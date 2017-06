VIDEO: F1-potjes koken wel vaker over, van opzettelijke botsingen tot bokspartijen

Een grotere rivaliteit tussen ploegmaats als Alain Prost en Ayrton Senna bij McLaren in 1988 en 1989 is er wellicht niet geweest. Een jaar na hun crash in de laatste chicane van de GP van Japan, die over het WK besliste (Prost pakte de titel af van Senna), was nu de eerste bocht op het circuit van Suzuka titelbepalend. Senna vertrok vanaf de pole, maar Prost (die overgestapt was naar Ferrari) was sneller weg.

De Braziliaan was boos omdat hij op het vuile stuk van de grid moest vertrekken en reed verbeten in het gat van de eerste bocht, Prost verwachtte hem daar niet en Senna raakte Prost. De dubbele opgave betekende de titel voor Senna, die later toegaf opzettelijk voor de botsing te zijn gegaan.