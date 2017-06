"Zijn een makkelijk doelwit", zucht Stoffel Vandoorne

We beschikken niet over de kracht om onze plaats te verdedigen. We zullen iets moeten verzinnen om auto's achter ons te houden.

We beschikken niet over de kracht om onze plaats te verdedigen. We zullen iets moeten verzinnen om auto's achter ons te houden.

"We waren een makkelijk doelwit voor de andere auto's. Vooral op de rechte stukken hadden we het lastig. En dan moesten we nog eens brandstof sparen ook."

Ploegmaat Fernando Alonso moest in de voorlaatste ronde zijn McLaren parkeren. "Ik heb de finish gehaald, maar dit is zeker niet het resultaat waar we op gehoopt hadden", reageerde Vandoorne.

"We zijn enorm kwetsbaar. We beschikken niet over de kracht om onze plaats te verdedigen. We zullen iets moeten verzinnen om auto's achter ons te houden."