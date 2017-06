Honda: "Kunnen niets beloven voor nieuwe motor"

Als ik niet zie dat we een winnende auto hebben in september, dan verlaat ik McLaren en Honda.

"Het is spijtig dat we McLaren nog niet hebben kunnen overtuigen dat we een competitieve motor kunnen bouwen", zegt Hagesawa. "We zijn hard aan het werken in Japan, maar ik kan niets beloven."

Honda had nochtans laten weten dat Alonso na zijn uitstapje naar de Indy 500 een vernieuwde motor zou krijgen. "Pas als we 100 procent zeker zijn, komen we met de motor naar buiten."

Alonso, die gisteren weer motorproblemen had, deed zelf ook nog zijn duit in het zakje. "Als ik niet zie dat we een winnende auto hebben in september, dan verlaat ik McLaren en Honda."