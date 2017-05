Max Verstappen amuseert zich kostelijk. Max Verstappen amuseert zich kostelijk.

Nederlanders zijn dol op de caravan. Formule 1-rijder Max Verstappen is geen uitzondering. Op het circuit van Spielberg in Oostenrijk racet hij met een caravan aan de trekhaak van zijn Aston Martin. Tegenstander is Red Bull-ploegmaat Daniel Ricciardo.