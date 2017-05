Vandoorne: "Er zat meer in, maar het is nu eenmaal zo"

De GP van Monaco was de eerste race waarin Vandoorne zich niet voortdurend in de achterhoede moest nestelen. "In Monaco is de motor niet het belangrijkste aspect. We waren meer competitief dan in de vorige weekends."

"We hadden een kans om punten te scoren, maar dat is helaas niet gelukt. Er zat meer in, maar het is nu eenmaal zo. Op naar de volgende wedstrijd."

"Ik voel me inderdaad wel iets comfortabeler. Iedere sessie in Monaco was positief. We zien de volgende wedstrijden wel of het beter gaat."