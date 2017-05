Vandoorne na kwalificaties: "De wagen was zeer competitief"

Stoffel Vandoorne reed de zevende tijd in de tweede kwalificatieronde, maar kon door een crash op het einde niet meer in actie komen in de derde ronde. “We moeten vooral het positieve zien. Het is de eerste keer dat ik mij voor de derde kwalificatieronde kon plaatsen."

"Mijn resultaat in de kwalificaties was een van de betere dit seizoen. We zijn naar Monaco gekomen om een stap vooruit te zetten en ik denk dat we dat ook getoond hebben."

"Ik voelde me zeer comfortabel in de wagen. In de tweede kwalificatieronde was ik heel erg op de limiet aan het rijden. En dan is een foutje snel gebeurd. Dat is jammer, maar de wagen was zeer competitief vandaag.”

“Nu zal het team de wagen repareren. Morgen wil ik er het beste van maken. Alles is mogelijk in Monaco. Ik wil uit de problemen blijven en dan zien we wel. Top 10? Alles is mogelijk, maar ik wil geen doelen zetten. De prestaties tot nu toe zijn sterk dit weekend.”