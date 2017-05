Vandoorne: "Eerste keer dit jaar dag zonder problemen"

"De prestatie was redelijk goed vandaag. Je ziet aan de tijden dat het heel dicht bij elkaar ligt en een tiende van een seconde kan veel verschil maken qua positie op de startgrid. We moeten proberen om zaterdag nog een stapje vooruit te zetten."

Vandoorne was in de vrije oefenritten twee keer sneller dan zijn gelegenheidsploegmaat Jenson Button. Geeft dat vertrouwen? "Dat verandert uiteindelijk niet veel. Ik probeer me op mezelf te concentreren."

"Het is in Monaco heel belangrijk om je comfortabel te voelen in de auto. En in de kwalificaties is het cruciaal om geen verkeer te hebben, zodat je een goed rondje kan rijden. Het blijft een speciaal gevoel om hier rond te rijden, er is geen marge voor fouten."