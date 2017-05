Vandoorne: "Heb me nog niet 100% comfortabel gevoeld"

Stoffel Vandoorne heeft voorlopig nog niet al te veel plezier beleefd aan zijn eerste seizoen in de F1. "Het is misschien niet de beste start van het seizoen, maar ik kan nog altijd niet klagen. Alles verloopt redelijk oké", relativeert hij bij Sporza.

"Het is nog maar mijn eerste seizoen en ik heb nog een lange carrière voor mij. Mijn relatie met de ingenieurs wordt week na week beter en samen kunnen we de auto in de goeie richting ontwikkelen. Ze beginnen beter te begrijpen wat ik eigenlijk nodig heb van de wagen."

"Ik heb me nog niet 100% comfortabel gevoeld in de auto, maar dat heeft tijd nodig. Binnenkort komt er wel beterschap op dat vlak. We hebben samen veel geanalyseerd en alles begint wat in zijn plooi te vallen. Hopelijk vertaalt dit zich in positieve resultaten in het tweede deel van het seizoen."