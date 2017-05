Kumpen: "Hamilton die niet drinkt tijdens GP? Is ook psychologische oorlogsvoering"

Hamilton neemt geen drank meer mee in zijn auto. Hamilton neemt geen drank meer mee in zijn auto.

De strijd in de Formule 1 tussen Mercedes en Ferrari is er een op het scherp van de snee. In een poging om zijn auto nog wat lichter te maken, neemt Lewis Hamilton nu zelfs geen drank meer mee tijdens een Grote Prijs. "Dat kan het verschil maken, maar het is ook een beetje psychologische oorlogsvoering", vertelt autocoureur Anthony Kumpen.