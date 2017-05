Vandoorne wordt bestraft voor aanrijding met Massa

Stoffel Vandoorne haalde de finish niet in Barcelona. Stoffel Vandoorne haalde de finish niet in Barcelona.

In de Grote Prijs van Monaco zal Stoffel Vandoorne (McLaren) over 2 weken 3 plaatsen moeten inleveren op de startgrid. Onze landgenoot krijgt ook 2 strafpunten op zijn licentie, wat zijn totaal op 3 brengt. Als een rijder 12 punten verzamelt in 1 seizoen, moet hij 1 wedstrijd aan de kant staan.