Vandoorne eruit na contact: "Denk niet dat het fout was van mij of Massa"

"En ik had ook alles gebruikt om zo snel mogelijk op het einde van het rechte stuk te zitten. Uiteindelijk hebben we contact gemaakt in de eerste bocht en dat was het einde van onze race."

Had Vandoorne Massa zien komen? "Ik had hem niet echt verwacht, neen. Ik heb geprobeerd wat plaats te laten, maar met de snelheid die we haalden was het niet meer mogelijk om elkaar te vermijden."

Onze landgenoot zei "sorry" tegen zijn team over de radio. Pleit hij daarmee schuldig? "Ik denk niet dat het een fout van een van de twee is, maar dat het een "racing incident" was."