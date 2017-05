Vandoorne: "Begrijp nog niet echt wat er is misgegaan"

Vandoorne kan het probleem niet exact benoemen: "We hadden gewoon wat minder grip, er is momenteel niet meteen een uitleg waarom het anders aanvoelde. Er was minder vertrouwen in de auto vandaag en we zijn ook minder competitief dan gisteren."

Hoe kijkt hij tegen morgen aan? Kan hij nog iets bewerkstelligen vanuit de 19e positie? "Hopelijk wel. Deze avond analyseer ik met het team alles wat er is misgegaan en dan maken we er morgen hopelijk een betere dag van. Ik heb niet echt een doel voor morgen. Ik zou graag eens een wedstrijd racen zonder problemen."

Alonso vertrekt vanaf de zevende plek: "Dat toont aan dat het de goeie kant uitgaat met de auto. Iedereen doet zijn uiterste best om alles zo goed mogelijk in orde te brengen. Laat ons hopen dat de verbeteringen zichtbaar worden in de komende GP's."