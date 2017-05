Vandoorne: "Vernieuwingen aan onze auto, ik hoop al resultaten te zien"

Ik kan er zelf weinig aan doen. Het enige dat ik kan doen is heel veel tijd in de fabriek en simulator in Woking (Engeland) doorbrengen en de ingenieurs van het team in de goeie richting "pushen".

Ik kan er zelf weinig aan doen. Het enige dat ik kan doen is heel veel tijd in de fabriek en simulator in Woking (Engeland) doorbrengen en de ingenieurs van het team in de goeie richting "pushen".

Honda is op de sukkel met zijn motor. "Ben je de vragen over die motor niet kotsbeu?", krijgt Vandoorne voorgeschoteld. "Kijk: bij die motor ligt nu eenmaal het probleem. De focus van het hele team ligt op die motor en de updates daarvan."

"Ik kan er zelf weinig aan doen. Het enige dat ik kan doen is heel veel tijd in de fabriek en simulator in Woking (Engeland) doorbrengen en de ingenieurs van het team in de goeie richting "pushen"."

"Of ik zelf extra druk voel na onze start? Niet echt. Iedereen had beter verwacht, maar dit is nu eenmaal de situatie waarin we ons bevinden."

"Het is echt het moment nog niet om het nu al op te geven. Het seizoen is pas begonnen en ik ben bezig aan mijn eerste seizoen als vaste rijder. Neen, we moeten nu vooral allemaal samen hard werken."