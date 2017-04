Vandoorne: "Na testdagen een boost gekregen voor de race in Sotsji"

Tijdens de testdagen in Bahrein hebben we de boost gekregen die we nodig hadden en vooral de informatie die we nodig hadden. We hebben dus een veel beter gevoel voor Sotsji dan na de ontgoocheling van Bahrein.

"We hebben de voorbije weken niet veel geluk gehad en hebben weinig kilometers kunnen afleggen. Hopelijk komt er stilaan een kentering. Na die moeilijke weken was de laatste testdag in Bahrein al een heuse opsteker. Voor mezelf en de ploeg."

"Daar hebben we de boost gekregen die we nodig hadden en vooral de informatie die we nodig hadden. We hebben dus een veel beter gevoel voor Sotsji dan na de ontgoocheling van Bahrein (waar Vandoorne door technische problemen niet eens aan de start kwam, red)."

Na die Grote Prijs beleefde Vandoorne tijdens de eerste "in-season tests" van het jaar toch eens een geslaagde dag. Hij kon 81 rondjes rijden in zijn "eerste dag zonder grote problemen".

In Sotsji moet evenwel nog geen topresultaat verwacht worden. Vandoorne: "Op circuits met veel rechte stukken is de snelheid belangrijk, dus op dat vlak zullen we wat benadeeld zijn, maar het komt er op neer om onze rondetijden op punt te zetten en aan de betrouwbaarheid van de auto te werken."

"Als we op dat vlak goed scoren in Sotsji zullen we zo goed mogelijk proberen te presteren met de middelen die voorhanden zijn."