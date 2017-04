Teambaas F1-team Force India opgepakt op verdenking van fraude

De 61-jarige Mallya is een excentrieke Indiase miljardair. In 2007 nam hij het Nederlandse F1-team over en veranderde hij de naam naar Force India. Zijn team won nog nooit een Grand Prix.

Mallya werd al snel op borg vrijgelaten. Net na zijn vrijlating stuurde hij een tweet de wereld in. Die zei: "Typische hype van Indiase media. Het uitleveringsproces in de rechtbank begint zoals verwacht."