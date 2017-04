F1-journalist Vermersch: "Dit is een verloren seizoen voor Vandoorne"

"Wat nu? Dit valt niet meer recht te trekken. Dit is een verloren seizoen. Het enige wat Vandoorne nu nog kan doen, is zich proberen te profileren tegenover Alonso. Dat is het enige wat hem nog rest dit jaar."

"In de kwalificaties kon hij het tempo van Alonso bijvoorbeeld lange tijd evenaren, hoewel hij in de vrije oefenritten amper had kunnen rijden. Dat zijn kleine dingen die hij toch af en toe kan laten zien. Dat zou hij meer moeten kunnen doen. Maar dan heeft hij eerst op zijn minst een auto nodig die niet stilvalt."

Kan McLaren zich nog herpakken? "Het team moet herbronnen. Het is een van de meest succesvolle teams in de F1, maar nu gooit het die goeie reputatie te grabbel. Misschien moeten ze toch maar opnieuw klant worden bij Mercedes. Want het is allemaal misgelopen toen ze die motor hebben laten vallen."