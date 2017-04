Button neemt de McLaren van Alonso over in Monaco

Fernando Alonso laat de Grote Prijs van Monaco schieten. De Spanjaard van McLaren rijdt dat weekend liever de Indy 500. Jenson Button vult het lege plaatsje op de grid nu op.

De Brit zette na vorig seizoen eigenlijk een punt achter zijn carrière in de Formule 1, maar keert nu eenmalig terug. "Het is fantastisch om nog eens een race te mogen rijden. Het is leuk dat het de GP van Monaco is, dat voelt toch ook een beetje als een thuismatch."

"Ik heb hier al eens gewonnen in 2009 en het is een van mijn favoriete wedstrijden. Ik besef wel dat het niet realistisch is om die overwinning nog eens over te doen, maar we maken denk ik wel kans om in de punten te rijden."

Button kruipt dus net als Stoffel Vandoorne achter het stuur van een McLaren-Honda.