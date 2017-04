Maleisische regering bevestigt: "Geen F1 meer in 2018"

De GP van Maleisië verdwijnt in 2018 van de F1-kalender. De GP van Maleisië verdwijnt in 2018 van de F1-kalender.

De GP Formule 1 van Maleisië staat vanaf 2018 niet meer op de WK-kalender. Dat werd in november al aangekondigd en is vandaag officieel bevestigd door de regering van het land in Zuidoost-Azië.