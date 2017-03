Lauda: "Rosberg zou het niet beter gedaan hebben dan Bottas"

Niki Lauda (hier op de foto met Rosberg) was lovend over het debuut van Bottas. Niki Lauda (hier op de foto met Rosberg) was lovend over het debuut van Bottas.

Drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 Niki Lauda is laaiend enthousiast over het debuut van Vallteri Bottas bij Mercedes. Bottas eindigde zondag derde in de eerste race van het seizoen. "We hebben de juiste keuze gemaakt met Bottas", reageert raadgever Lauda.