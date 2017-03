Vandoorne: "Het is relatief goed verlopen, het gaat steeds beter"

De betrouwbaarheid van de auto was in orde, maar de snelheid nog niet. Maar we zien progressie, dat is het belangrijkste.

"Alles is goed verlopen. De betrouwbaarheid van de auto was in orde, maar de snelheid nog niet. Maar we zien progressie, dat is het belangrijkste."

"Honda doet zijn uiterste best voor ons. We werken zeer nauw samen en blijven dat doen. Honda is onze partner en we denken momenteel niet een andere, hoewel sommige media schrijven dat we aan een andere constructeur denken."

"Natuurlijk is niemand bij ons gelukkig met een 12e en 17e tijd in de oefensessies. We zijn een competitief team dat op de eerste plaatsen mikt. Het is te vroeg om te zeggen wanneer we echt competitief willen zijn. Ons doel momenteel is om in elke Grote Prijs beter voor de dag te komen. Er komen nog verbeteringen aan het chassis en de power unit, ik ben een zeer hoopvolle baas."