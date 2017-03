Papa Verstappen: "Vandoorne gaat wellicht een rotseizoen tegemoet"

Red Bull is een fantastisch team, maar om wereldkampioen te worden is er net dat tikkeltje beter materiaal nodig.

Red Bull is een fantastisch team, maar om wereldkampioen te worden is er net dat tikkeltje beter materiaal nodig.

"Achter hen wordt het wellicht weer een strijd tussen Ferrari en Red Bull. Of de Renault-motor in de Red Bull beter is dan vorig jaar? Het is nog te vroeg om daar een goed antwoord op te geven. Laat ons eerst de Grote Prijs afwachten."

Max Verstappen – nog altijd maar 19 jaar – verbaasde vorig jaar de hele Formule 1-wereld toen hij meteen na z’n overstap van Toro Rosso naar moederteam Red Bull de Grote Prijs van Spanje won.

Max wordt een toekomstige wereldkampioen genoemd en dat wil hij ook worden. “Zeker, maar dan moet je wel over de juiste wagen beschikken", zegt papa Verstappen.

"Voor alle duidelijkheid: Red Bull is een fantastisch team waarin er heel hard gewerkt wordt en de sfeer is ook ontzettend goed, maar om wereldkampioen te worden is er net dat tikkeltje beter materiaal nodig. Wie weet lukt dat op termijn wel weer met Red Bull."