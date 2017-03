6 zaken die u moet weten over het nieuwe F1-seizoen

Voor het eerst sinds 2012 (Jérôme D’Ambrosio) zit er weer een Belg in de F1. Maar hoge verwachtingen moeten we niet koesteren na de testritten in Barcelona enkele weken geleden.

Kris Wauters: "Ik vrees wel dat we nu al kunnen zeggen dat Vandoorne geen race zal winnen dit seizoen. Je moet altijd wel wat voorzichtig zijn met die testen in de winter, maar toch waren de cijfers duidelijk. McLaren is niet goed genoeg."