Kris Wauters: "Ik vrees dat Stoffel Vandoorne geen race zal winnen dit seizoen"

"Stoffel Vandoorne is de eerste Vlaming in de geschiedenis die een volledig seizoen zal rijden in de Formule 1 en met zijn invalbeurt vorig seizoen in Bahrein heeft hij bewezen dat hij dat waard is", vertelt Kris Wauters in Sporza op Radio 1.

"Sindsdien heeft iedereen in de paddock wel begrepen dat Vandoorne "the real deal" is. Hij komt heel hoog aangeschreven de Formule 1 binnen."