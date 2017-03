Twee Formule 1-kampioenen bij mekaar: John Surtees (l) en Sebastian Vettel (r). Twee Formule 1-kampioenen bij mekaar: John Surtees (l) en Sebastian Vettel (r).

De Engelse racer John Surtees is op 83-jarige leeftijd overleden in Londen. De Brit heeft vier wereldtitels bij de motoren en één in de Formule 1 op zijn naam staan. Tot nu toe heeft niemand hem dat nagedaan.