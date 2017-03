Lammens over Vandoorne: "Wintertesten zijn een indicatie, maar geen voorspelling"

Of het vertrouwen van Alonso en Vandoorne nu een deuk zal gekregen hebben? Dat wel, want het is een tegenslag. Maar ze zijn allebei zulke professionele en goede rijders dat ze zullen blijven geloven in GP-zeges.

Ik zou niet durven te zeggen dat ze er meteen van bij de start van het F1-seizoen zullen staan. Een podium of zege wordt moeilijk, maar Stoffel zou zeker in de punten moeten kunnen eindigen. Maar als F1-commentator zeg ik altijd : “Wintertesten zijn een indicatie, maar nooit een voorspelling.”