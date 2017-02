Jubileumauto van Sauber kleurt goud en blauw

Voor Sauber rijden Marcus Ericsson en Pascal Wehrlein. Zij zullen als eerste met de jubileumversie van de C36-Ferrari rijden.

"Met deze auto hebben we de mogelijkheid om terug competitief te zijn en succes te boeken in de Formule 1. We willen onszelf opnieuw op de kaart zetten en we leggen nu de basis voor een goede toekomst", zegt Sauber-CEO Monisha Kaltenborn.

Er wordt met veel ongeduld uitgekeken naar de nieuwe Formule 1-auto's. Vooral omdat er voor het nieuwe seizoen nieuwe regels van pas zijn. Zo hebben de nieuwe auto's onder meer bredere vleugels, een grotere vloer en bredere banden.

Het Formule 1-seizoen begint op 26 maart in Australië.