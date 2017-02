Vandoorne: "Voor mij mag het seizoen nu beginnen"

Stoffel Vandoorne was even in België voor de voorstelling van de rijders van het RACB National Team. "Zo is het voor mij ook allemaal gestart, in 2010. Ik voel me een ambassadeur voor de RACB. Ze hebben me heel veel geholpen de voorbije 6 jaar. Qua budget, imago van de sport, het hele pakket rondom mij,.. Daar is McLaren na een paar jaar dan bijgekomen."

"Maar het is belangrijk dat je je roots niet vergeet. Dat zal ik ook de volgende jaren blijven onthouden."