F1-renstal Manor sluit definitief de deuren

Manor eindige vorig jaar als elfde en laatste in het WK. De twee wagens reden voortdurend in de achterhoede. Het Britse team verkeerde al langer in financiële problemen en stond sinds kort onder curatele.

De curatoren hebben geen nieuwe investeerders kunnen vinden voor het noodlijdende team en staakten nu definitief hun zoektocht. De meer dan tweehonderd werknemers zijn naar huis gestuurd en hebben te horen gekregen dat er geen werk meer voor ze is.

Hun twee F1-piloten vonden wel nieuw onderdak. Wehrlein rijdt volgend jaar voor Sauber, Ocon heeft voor 2017 een zitje bij Force India.

Door het faillissement van Manor zullen er op 26 maart bij de opening van het F1-seizoen maar tien teams aan de start verschijnen in Australië. Er zullen dus maar twintig auto's over de circuits scheuren.