Nieuwe Formule 1-baas: "Dictatuur is voorbij"

Na 40 jaar Bernie Ecclestone is het nu aan Chase Carey (foto). "Ik heb enorm veel respect voor Ecclestone. Hij heeft van de sport een groot succes gemaakt. Dat ze net voor 8 miljard dollar verkocht werd, is daar het bewijs van", vertelt de Amerikaan in een gesprek met de BBC.

"Maar nu is het tijd om de Formule 1 anders te leiden dan hoe dat de jongste vier à vijf jaar gebeurde. Zelf noemde Ecclestone zich een "dictator" en hij leidde de Formule 1 als een eenmansbedrijf. Dat is nu voorbij."