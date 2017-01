Ross Brawn krijgt opnieuw een topfunctie in Formule 1

Samen met de teams en de promotoren krijgen we een unieke kans om er een betere Formule 1 van te maken, vooral voor de fans.

"Het is fantastisch om weer terug te zijn in deze wereld", reageert Brawn. "De afgelopen maanden heb ik al heel wat gepraat met de nieuwe leiding. Ik kijk ernaar uit om samen met Chase, Sean en de F1-teams de sport verder te ontwikkelen."

Brawn heeft een lange staat van dienst in de koninginnenklasse van de autosport. Jarenlang vormde de Brit een gouden combinatie met Michael Schumacher. Hij werkte als technisch directeur bij Benetton en Ferrari samen met de Duitser, wat zeven wereldtitels opleverde. Brawn werd gezien als het strategisch brein achter de successen van de Duitser.

De Brit nam in 2006 afscheid van de F1, maar keerde drie jaar later met een eigen team terug, Brawn GP. Die renstal leverde in 2009 meteen de wereldkampioen met Jenson Button. Hij verkocht zijn team aan Mercedes, waarbij Brawn nog een tijdje samenwerkte met Schumacher. Eind 2013 sloeg hij de F1-deur nog eens dicht.