Sammy Neyrinck: "Ecclestone heeft van de F1 een wereldevenement gemaakt"

Grotendeels is dat zijn verdienste door de commerciële rechten van de F1 te verkopen. Ecclestone was een grootmeester in contractonderhandelingen, met elk jaar een paar procentjes meer. Toen hij kind was, verkocht hij op de speelplaats snoep en was hij al een gewiekste onderhandelaar. In de F1 is hij op die manier miljardair geworden.

Over zijn Amerikaanse opvolger Chase Carey weten we niet zo veel. Hij staat aan de top van het Amerikaanse mediabedrijf Liberty. Ik denk dat Liberty op korte termijn vooral op de Amerikaanse markt wil mikken, omdat de F1 daar nog niet zo populair is vergeleken met pakweg basketbal en American Football. Daar is dus nog wat geld te verdienen.

Op korte termijn zal er in de F1 niet zo veel veranderen, maar sommigen houden na het vertrek van Ecclestone hun hart vast voor de iets langere termijn. Dan denk ik aan 10 tot 15 jaar: in welke vorm zal Formule 1 dan nog bestaan? Wie weet met welke soort auto's geracet zal worden, met welke brandstof enzovoort...